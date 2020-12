Giustizia: Procuratore Greco con toga in aula dopo 12 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) MILANO, 11 DIC – Il Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco dopo 12 anni ritorna in aula con la toga. E lo fa per via dello sciopero dei vice procuratori onorari in corso in tutta Italia e che da qualche giorno sta creando disagi non da poco nei tribunali già si lavora con forze ridotte per via dei casi di Covid, anche tra magistrati e il personale. E così stamani passando davanti a una delle aule della prima sezione penale, ovviamente con tutte le porte aperte per far circolare l’aria (una delle misure richieste dai protocolli), sul banco della pubblica accusa, nonostante avesse il volto semi coperto da una mascherina, in molti hanno riconosciuto il Procuratore capo con la toga con gli alamari argentati gettata sulle spalle e, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) MILANO, 11 DIC – Ildella Repubblica di Milano Francesco12ritorna incon la. E lo fa per via dello sciopero dei vice procuratori onorari in corso in tutta Italia e che da qualche giorno sta creando disagi non da poco nei tribunali già si lavora con forze ridotte per via dei casi di Covid, anche tra magistrati e il personale. E così stamani passando davanti a una delle aule della prima sezione penale, ovviamente con tutte le porte aperte per far circolare l’aria (una delle misure richieste dai protocolli), sul banco della pubblica accusa, nonostante avesse il volto semi coperto da una mascherina, in molti hanno riconosciuto ilcapo con lacon gli alamari argentati gettata sulle spalle e, ...

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 11 DIC - "Io li ho fottuti perché mi sono lavato con la Coca Cola". Così il presunto killer Francesco Mario Dattilo avrebbe cercato di falsare l'esame dello stub a cui è stat ...

Trattativa Stato-mafia, Mannino assolto in Cassazione: «Fine dell’ossessione dei pm»

Dopo 25 anni si chiude definitivamente il procedimento contro l’ex ministro Dc. La sua prima reazione: «Ci sono magistrati liberi» ...

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 11 DIC - "Io li ho fottuti perché mi sono lavato con la Coca Cola". Così il presunto killer Francesco Mario Dattilo avrebbe cercato di falsare l'esame dello stub a cui è stat ...

Dopo 25 anni si chiude definitivamente il procedimento contro l'ex ministro Dc. La sua prima reazione: «Ci sono magistrati liberi»