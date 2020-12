Giachetti Iv a TPI | “Conte non è la persona adatta Per il Recovery Plan va coinvolta l’opposizione”

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “Credo che Conte non sia mai stata la. Penso che la politica oggi sta abdicando la sua funzione a tecnici ed esperti, ma è arrivato il momento in cui recuperi le sue responsabilità. Per gestire 200 miliardi di euro per il futuro del paese come fai a non coinvolgere l’opposizione e l’intero paese?”.TPI intervista il deputato di Italia Viva Roberto. On., come vede questa fase politica?“Vedo una fase politica da una parte confusa, ma dall’altra anche utile, perché credo che continuare ad andare avanti nell’ambiguità non aiuta. Ci stiamo abituando a tecnici che parlano di politica o persino virologi. Sento dire che la politica deve fare un passo indietro, io credo invece che è arrivato il momento in cui la politica deve farsi sentire. Ovviamente deve farsi sentire la politica migliore. ...