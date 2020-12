GF Vip | la Gregoraci a Verissimo | Briatore si è arrabbiato

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistata da Silvia Toffanin a “”, sabato 12 dicembre su Canale 5 dalle 16, Elisabettaparla della sua esperienza al Grande Fratello Vip, del rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli e delle prime parole di Flavio, suo ex marito e padre del figlio Nathan Falco, sulla partecipazione della showgirl al reality. Tra gli ospiti della puntata di “” di sabato 12 dicembre, su Canale 5 dalle 16 Articolo completo: dal blog SoloDonna

Intervistata da Silvia Toffanin a “Verissimo”, sabato 12 dicembre su Canale 5 dalle 16, Elisabetta Gregoraci parla della sua esperienza al ...La delusione di Elisabetta Gregoraci nei confronti di alcune (ormai ex) amiche “Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state” ha ...