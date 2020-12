Franciacorta | i vini migliori richiedono un metodo speciale

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilnon richiede di rispettare a caso le norme di un disciplinare tra i più severi al mondo, perché si tratta di uno strumento indispensabile per versare nel calice un’opera d’arte che nasce in vigna, in un territorio tra i più curati d’Italia, e in gran parte proprio grazie al lavoro accuratissimo degli stessi vignaioli, e di un po' di competizione tra le etichette. Inogni maison vanta, infatti, un proprio stile. L’etichetta è la firma posta su bottiglie uniche e ben identificabili. «Qui, da quando sono nate prima la DOC, poi la DOCG venticinque anni fa, tutti i vignaioli si sono imposti regole molto rigide, che comportano costi e sacrifici, ma sono volte a otteneredi grande qualità» spiega Silvano Brescianini, presidente del Consorzio per la tutela del ...