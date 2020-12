Firenze | trovati resti umani in stato di saponificazione | erano in una valigia

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Due valigie contenentiindisono state rinvenute a poche ore di distanza l’una dall’altra in un terreno esterno al carcere di Sollicciano, a. Dopo la prima scoperta avvenuta ieri, giovedì 10 dicembre 2020, una secondaè stata ritrovata stamani a circa 70 metri dal luogo del rinvenimento iniziale. Èproprio il macabro episodio a dare il via a scrupolose indagini da parte dei carabinieri. Leggi anche >> Ragusa, tragico incidente stradale: muore mamma 29enne, gravemente ferito un altro giovanein: il rinvenimento casuale da parte di un agricoltore Il luogo dei ritrovamenti è un terreno situato fra la superstrada ...

FIRENZE – Orrore a Firenze dove, all'interno di un campo coltivato, sono state ritrovate due valigie contenenti resti umani. Il ritrovamento è stato fatto nei pressi del carcere di Sollicciano. La pri ...