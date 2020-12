Facebook ha un problema con la realtà virtuale di Oculus in Germania

Leggi su wired

(Di venerdì 11 dicembre 2020)Quest di. (Photo by Amy Osborne / AFP) (Photo credit should read AMY OSBORNE/AFP via Getty Images)Il rapporto sempre più stretto traha messo in allerta l’Autorità garante per la concorrenza tedesca che ha aperto un’indagine sostenendo che il collegamento tra il social network e i suoi visori per lapotrebbe danneggiare la concorrenza. Per utilizzare il nuovoQuest 2 è necessario un accountanziché del classico identificativoche gli utenti erano abituati ad utilizzare. Questo collegamento ha fatto storcere il naso al Bundeskartellamt, l’antitrust tedesco. Secondo il presidente dell’autorità per la concorrenza, Andreas Mundt, “collegare i prodotti di ...