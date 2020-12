F1 | risultati FP2 GP Abu Dhabi 2020 | Bottas è il più rapido davanti a Hamilton | ma Verstappen impressiona sul passo 8° Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abuè andata in archivio con l’uno-due della Mercedes firmato da Valtterie Lewis, destinati a giocarsi domani l’ultima pole position stagionale del Mondiale di Formula 1. Nella simulazione di qualifica andata in scena sotto i riflettori di Yas Marina è stato il finlandese a stampare il miglior tempo su gomma gialla in 1’36?276, rifilando 203 millesimi al compagno di squadra britannico e 770 alla Red Bull di Max. I primi tre della classifica hanno ottenuto la rispettiva miglior prestazione personale a parità di mescola, non riuscendo per un motivo o per l’altro (tempi cancellati, problemi di traffico o errori di guida) a migliorare con gomma rossa. Quarta piazza a 987 millesimi dalla vetta per la Red Bull del ...