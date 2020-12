F1 | Antonio Giovinazzi | “Buon inizio | con un paio di modifiche potremmo fare bene domani in qualifica”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Non va oltre il diciassettesimo postonel suo venerdì di Yas Marina. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno, hanno visto il pilota pugliese poco brillante sia sul time attack sia sul passo gara, regalando, almeno per il momento, pochi sorrisi al nativo di Martina Franca in vista della gara di domenica, che andrà a concludere la sua seconda annata nella massima categoria del motorsport. Anzi, va ricordato che il nostro portacolori è sceso in pista solamente nel corso del pomeriggio, dato che questa mattina al suo posto ha girato Robert Kubica. “È stato un venerdì relativamente semplice, anche se i nostri long run sono stati interrotti dalla bandiera rossa – spiega al sito ufficiale del team Alfa Romeo – Sono risalito in macchina dopo essere rimasto fermo ...