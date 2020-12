Dragon Age, la serie Bioware torna ufficialmente in vita ai Game Awards 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dragon Age era sparito dai radar da ormai molto tempo, ma Bioware ha voluto tranquillizzarci promettendo di mostrare qualcosa ai Game Awards 2020. La promessa è stata infine mantenuta: direttamente dall'evento di Geoff Keighley, arriva un nuovo trailer cinematico che anticipa, in un certo modo, le avventure che vivremo in futuro su Dragon Age, questo il titolo (provvisorio) del prossimo capitolo. Non sappiamo se gli verrà donato un numero o un sottotitolo come Inquisition. Verso il finale, inoltre, preparatevi ad incontrare nuovamente un personaggio familiare. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020)Age era sparito dai radar da ormai molto tempo, maha voluto tranquillizzarci promettendo di mostrare qualcosa ai. La promessa è stata infine mantenuta: direttamente dall'evento di Geoff Keighley, arriva un nuovo trailer cinematico che anticipa, in un certo modo, le avventure che vivremo in futuro suAge, questo il titolo (provvisorio) del prossimo capitolo. Non sappiamo se gli verrà donato un numero o un sottotitolo come Inquisition. Verso il finale, inoltre, preparatevi ad incontrare nuovamente un personaggio familiare. Leggi altro...

