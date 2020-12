Cyberpunk 2077, l'hotfix 1.04 è disponibile per PlayStation e PC; a seguire quello per Xbox (Di venerdì 11 dicembre 2020) CD Projekt Red, dopo il clamoroso lancio del gioco di ieri, sta affrontando le numerose problematiche dovute all'ottimizzazione non propriamente felice delle versioni console. Arriva ora l'hotfix 1.04 per PlayStation e PC, che si propone di risolvere numerosi bug. Riportiamo quanto scritto in proposito sul sito ufficiale del gioco. "Un nuovo hotfix di Cyberpunk 2077 è ora online su PlayStation e PC. Su Xbox, stiamo lavorando per pubblicare l'aggiornamento il prima possibile. Ecco la lista dei cambiamenti:" Missioni Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) CD Projekt Red, dopo il clamoroso lancio del gioco di ieri, sta affrontando le numerose problematiche dovute all'ottimizzazione non propriamente felice delle versioni console. Arriva ora l'1.04 pere PC, che si propone di risolvere numerosi bug. Riportiamo quanto scritto in proposito sul sito ufficiale del gioco. "Un nuovodiè ora online sue PC. Su, stiamo lavorando per pubblicare l'aggiornamento il prima possibile. Ecco la lista dei cambiamenti:" Missioni Leggi altro...

