Covid, continua a scendere l'indice Rt nazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss l'indice Rt in Italia è sceso a 0,82, con 14 regioni a rischio moderato e altre 2 a basso rischio. Monitoraggio Iss, indice Rt cala a 0,82: 14 regioni a rischio moderato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss l'Rt in Italia è sceso a 0,82, con 14 regioni a rischio moderato e altre 2 a basso rischio. Monitoraggio Iss,Rt cala a 0,82: 14 regioni a rischio moderato su Notizie.it.

papa_cannolo : RT @FabrizioDelpret: Prima ondata #COVID?? “Il governo non fa niente”?? Misure restrittive?? “Dittatura!1 Vogliamo uscire!”?? Allentamento… - Riccardi_FVG : ??Approfondimenti su casi #COVID19 di oggi 11/12 in #Fvg ?? Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli V… - more_inlove : RT @FabrizioDelpret: Prima ondata #COVID?? “Il governo non fa niente”?? Misure restrittive?? “Dittatura!1 Vogliamo uscire!”?? Allentamento… - 1angelica5 : RT @FabrizioDelpret: Prima ondata #COVID?? “Il governo non fa niente”?? Misure restrittive?? “Dittatura!1 Vogliamo uscire!”?? Allentamento… - albeggiava52 : RT @FabrizioDelpret: Prima ondata #COVID?? “Il governo non fa niente”?? Misure restrittive?? “Dittatura!1 Vogliamo uscire!”?? Allentamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua In Sicilia continua a scendere il numero dei ricoverati Covid, sono 999 i nuovi casi PalermoToday Monitoraggio Iss, indice Rt cala a 0,82: 14 regioni a rischio moderato

Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss l'indice Rt in Italia è sceso a 0,82, con 14 regioni a rischio moderato e altre 2 a basso rischio.

Coronavirus, 18.727 nuovi casi e 761 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Prosegue, anche se leggermente, la crescita dei contagi in Italia. I nuovi positivi, secondo i dati del Ministero della Salute sono ...

Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss l'indice Rt in Italia è sceso a 0,82, con 14 regioni a rischio moderato e altre 2 a basso rischio.ROMA (ITALPRESS) - Prosegue, anche se leggermente, la crescita dei contagi in Italia. I nuovi positivi, secondo i dati del Ministero della Salute sono ...