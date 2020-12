Conte vs Pioli | la grande differenza passata sotto silenzio

Leggi su serieanews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Momenti diversi per Inter e Milan evidenziano unatra Antonioe Stefano: non è soltanto questione di ingaggio Momenti differenti, risultati diversi: Inter e Milan sono su fronti opposti. I nerazzurri fuori dalla Champions, fanno i conti con unin difficoltà, ‘salvato’ dal suo stipendio. I rossoneri, invece, viaggiano in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.