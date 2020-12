Caso Suarez | l’esaminatore | “Nessun contatto con la Juve Esame vero”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 dicembre 2020)– In questi giorni, la questione dell’“falso” di Luistorna prepotentemente in auge. In mezzo a questo polverone è finita lantus, che tentò di acquistarequesta estate. Su tutti, è uscito il nome di Fabio Paratici. Il DS bianconero è stato poi difeso da un comunicato social da parte dei bianconeri. Ma nelle ultime ore emergono nuovi dettagli che vanno a favore dellae di Paratici.scagiona Paratici Il coordinatore del Centro certificazione linguistiche dell’Università per Stranieri di Perugia Lorenzo Rocca fa tirare un sospiro di sollievo allantus ma soprattutto a Fabio Paratici.di Luis ...