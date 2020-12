Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist in attesa del terzo figlio | in arrivo un altro royal baby

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Un nuovo royal baby è in arrivo a Stoccolma. Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist sono in attesa del terzo figlio. Lo fanno sapere via social, condividendo una bellissima foto di coppia. «Siamo felici e in attesa e non vediamo l’ora di dare il benvenuto al nostro terzo figlio, un fratello per il principe Alexander e per il principe Gabriel», fa sapere il secondogenito di re Carl Gustav e della regina Silvia.