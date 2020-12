Benevento, il presidente Vigorito: “Col Sassuolo voglio punti” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato della stagione in corso. A proposito dell’anticipo col Sassuolo ha dichiarato: “Stasera punto al risultato. Se viene attraverso il bel gioco meglio. Quest’anno abbiamo affrontato la Serie A con lo stesso spirito della B. Speriamo di continuare così, oggi è un bell’esame. De Zerbi lo seguivamo da qualche anno. Quando è arrivato da Foggia, piazza rivale del Benevento, c’era qualche diffidenza. Ha avuto un grande rapporto con noi, anche se stasera non ci guarderemo. Djuricic ho il rimpianto di averlo ceduto, perché ritenevo che avesse bisogno di fiducia ma non è sempre facile per una neopromossa garantire giocatori di qualità”. Iago Falque si avvicina al rientro in campo: “Nei pochi minuti giocati ha dimostrato ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ildelOresteha parlato della stagione in corso. A proposito dell’anticipo colha dichiarato: “Stasera punto al risultato. Se viene attraverso il bel gioco meglio. Quest’anno abbiamo affrontato la Serie A con lo stesso spirito della B. Speriamo di continuare così, oggi è un bell’esame. De Zerbi lo seguivamo da qualche anno. Quando è arrivato da Foggia, piazza rivale del, c’era qualche diffidenza. Ha avuto un grande rapporto con noi, anche se stasera non ci guarderemo. Djuricic ho il rimpianto di averlo ceduto, perché ritenevo che avesse bisogno di fiducia ma non è sempre facile per una neopromossa garantire giocatori di qualità”. Iago Falque si avvicina al rientro in campo: “Nei pochi minuti giocati ha dimostrato ...

