Artrite reumatoide | al via campagna ' Parla più forte della tua Ar'

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - "Grazie alla diagnosi precoce e alla tempestiva strategia terapeutica entro un anno dalla comparsa dei primi sintomi" di Artrite reumatoide "la remissione clinica della patologia è un traguardo possibile per il 50-60% dei pazienti. Ma è fondamentale promuovere il dialogo proattivo e la collaborazione tra paziente e reumatologo per una strategia di cura condivisa che definisca anche gli obiettivi del trattamento". Lo ha detto Luigi Sinigaglia, past president della Società italiana di Reumatologia (Sir) intervenendo all'evento stampa virtuale per la presentazione della la campagna di informazione sull'Artrite reumatoide "Parla piu' forte della tua Ar" promossa e ...

