Anna Moroni svela retroscena sulla Prova del Cuoco: “Un disastro…” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per anni è stata il volto della Prova del Cuoco insieme a Antonella Clerici, poi le cose per Anna Moroni sono cambiate, i vertici Rai non le hanno proposto niente di simile e si trovata senza lavoro. Attualmente la cuoca lavora a Rete 4 in un programma interessante dove non solo insegna l’arte in cucina L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per anni è stata il volto delladelinsieme a Antonella Clerici, poi le cose persono cambiate, i vertici Rai non le hanno proposto niente di simile e si trovata senza lavoro. Attualmente la cuoca lavora a Rete 4 in un programma interessante dove non solo insegna l’arte in cucina L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

PonteAdriatico : Filone di panettone fatto in casa di Anna Moroni - RicetteInTv : “Ricette all’italiana”: spaghetti ai pomodorini infornati di Anna Moroni - RicetteInTv : “Ricette all’italiana”: spinacino in tegame con salsa di mele di Anna Moroni - EuropeDirectFI : “La rotta balcanica: dalla Grecia all’Italia” con Eric Gobetti (storico), Diego Saccora e Anna Clementi (Lungo la r… - zazoomblog : Spinacino in tegame ripieno con salsa alle mele: una ricetta di Anna Moroni - #Spinacino #tegame #ripieno #salsa -