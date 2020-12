Among Us in arrivo su Xbox Game Pass per PC (Di venerdì 11 dicembre 2020) Attraverso le pagine di Xbox Wire, è stato annunciato che Among Us si unirà all'enorme catalogo di Xbox Game Pass per PC. Sebbene non sia stata fornita alcuna data di uscita, Among Us sarà "presto disponibile" e a breve riceveremo ulteriori informazioni. Il titolo è stato originariamente pubblicato nel 2018 ma ha visto una crescita gigantesca solo nel 2020. A dicembre, più di mezzo miliardo di giocatori si sono collegati e hanno giocato ad Among Us con i loro amici e sconosciuti. Il concetto di Among Us è sorprendentemente semplice. I giocatori lavorano insieme per completare le attività su una nave (o altre mappe). Queste attività variano in difficoltà. La vera sfida, tuttavia, è che uno (o più) dei compagni di squadra è un impostore. Questo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Attraverso le pagine diWire, è stato annunciato cheUs si unirà all'enorme catalogo diper PC. Sebbene non sia stata fornita alcuna data di uscita,Us sarà "presto disponibile" e a breve riceveremo ulteriori informazioni. Il titolo è stato originariamente pubblicato nel 2018 ma ha visto una crescita gigantesca solo nel 2020. A dicembre, più di mezzo miliardo di giocatori si sono collegati e hanno giocato adUs con i loro amici e sconosciuti. Il concetto diUs è sorprendentemente semplice. I giocatori lavorano insieme per completare le attività su una nave (o altre mappe). Queste attività variano in difficoltà. La vera sfida, tuttavia, è che uno (o più) dei compagni di squadra è un impostore. Questo ...

GamingToday4 : The Wolf Among Us 2 confermato, novità in arrivo da TellTale Games - IGNitalia : Tutti gli episodi di #TheWolfAmongUs2 potrebbero arrivare il prossimo anno, stando alle ultime indiscrezioni. Il nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Among arrivo The Wolf Among Us 2 confermato, novità in arrivo da TellTale Games Multiplayer.it Among Us in arrivo su Xbox Game Pass per PC

Attraverso le pagine di Xbox Wire, è stato annunciato che Among Us si unirà all'enorme catalogo di Xbox Game Pass per PC. Sebbene non sia stata fornita alcuna data di uscita, Among Us sarà " presto di ...

The Wolf Among Us 2 sarà mostrato nel 2021

Qualche giorno fa un utente di Reddit aveva rivelato che nel corso della serata dei Game Awards sarebbe stato mostrato il nuovo trailer di The Wolf Among Us 2 e che il gioco sarebbe arrivato a 20221 i ...

Attraverso le pagine di Xbox Wire, è stato annunciato che Among Us si unirà all'enorme catalogo di Xbox Game Pass per PC. Sebbene non sia stata fornita alcuna data di uscita, Among Us sarà " presto di ...Qualche giorno fa un utente di Reddit aveva rivelato che nel corso della serata dei Game Awards sarebbe stato mostrato il nuovo trailer di The Wolf Among Us 2 e che il gioco sarebbe arrivato a 20221 i ...