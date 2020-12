Alessandro Cattelan lascia X Factor: il discorso d’addio, video (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sebbene lo stesso conduttore aveva dato vari segni di cedimento nel corso degli ultimi anni fra interviste e mezze dichiarazioni, l’annuncio ufficiale del suo addio ad X Factor è stata una doccia fredda per i fan del programma: nel corso della finale del 10 dicembre 2020 di X Factor, Alessandro Cattelan ha confermato che questa è stata la sua ultima edizione che lo ha visto in scena come conduttore. Ad annunciare la chiusura definitiva del sodalizio fra Alessandro Cattelan e X Factor è lo stesso conduttore lombardo a pochi minuti dalla conclusione della serata finale di X Factor 2020. Cattelan ha condotto per ben dieci anni il talent show canoro di Sky Uno e quale migliore occasione che una cifra tonda per chiudere con questa lunga e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sebbene lo stesso conduttore aveva dato vari segni di cedimento nel corso degli ultimi anni fra interviste e mezze dichiarazioni, l’annuncio ufficiale del suo addio ad Xè stata una doccia fredda per i fan del programma: nel corso della finale del 10 dicembre 2020 di Xha confermato che questa è stata la sua ultima edizione che lo ha visto in scena come conduttore. Ad annunciare la chiusura definitiva del sodalizio frae Xè lo stesso conduttore lombardo a pochi minuti dalla conclusione della serata finale di X2020.ha condotto per ben dieci anni il talent show canoro di Sky Uno e quale migliore occasione che una cifra tonda per chiudere con questa lunga e ...

