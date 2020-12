Aggiornate subito Windows 10: risolte ben 58 vulnerabilità più o meno gravi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Microsoft ha pubblicato le proprie patch di sicurezza per il mese di dicembre, risolvendo ben 58 vulnerabilità del sistema operativo, di cui 9 critiche, 48 importanti e due dal rischio moderato. Tra queste, una in particolare permetterebbe agli aggressori di sfruttare la tecnica del DNS poisoning, scoperta originariamente dai ricercatori di sicurezza della Tsinghua University e della University of California: “Microsoft è a conoscenza di una vulnerabilità che comporta un avvelenamento della cache DNS causato dalla frammentazione dell’IP che colpisce il DNS Resolver di Windows. Un aggressore che sfrutta con successo questa vulnerabilità può spoofare il pacchetto DNS che può essere messo in cache dal DNS Forwarder o dal DNS Resolver” spiega Microsoft nell’ADV 200013. per risolvere questa vulnerabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Microsoft ha pubblicato le proprie patch di sicurezza per il mese di dicembre, risolvendo ben 58del sistema operativo, di cui 9 critiche, 48 importanti e due dal rischio moderato. Tra queste, una in particolare permetterebbe agli aggressori di sfruttare la tecnica del DNS poisoning, scoperta originariamente dai ricercatori di sicurezza della Tsinghua University e della University of California: “Microsoft è a conoscenza di unache comporta un avvelenamento della cache DNS causato dalla frammentazione dell’IP che colpisce il DNS Resolver di. Un aggressore che sfrutta con successo questapuò spoofare il pacchetto DNS che può essere messo in cache dal DNS Forwarder o dal DNS Resolver” spiega Microsoft nell’ADV 200013. per risolvere questa...

