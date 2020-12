Ys IX Monstrum Nox si mostra in un nuovo story trailer

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Nihon Falcom e Nis America hanno divulgato uninteressanteper Ys IX:Nox in arrivo su PlayStation 4 a febbraio 2021 Nihon Falcom è un’azienda che da sempre si è dedicata a serie di JRPG lunghe, prolifiche e di buon impatto in madrepatria. Se recentemente vi abbiamo portato la recensione del loro The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, che è andata a chiudere un arco narrativo (quello del Cold Steel) che ormai andava avanti da anni, stavolta la serie di The Legend of Heroes non c’entra nulla. Un’altra loro IP, forse anche più conosciuta in occidente, è quella di Ys, che ha da poco visto arrivare su Nintendo Switch la raccolta Origin, che riprende i capitoli che hanno dato il via al tutto. Nihon Falcom, però, non si ferma ovviamente qui. Tramite ...

GamerClickit : Ys IX Monstrum Nox introduce la storia con il nuovo trailer - PCGamingit : Ys IX: Monstrum Nox - Il nuovissimo Story Trailer - - GameIndustry_IT : Ys IX: Monstrum Nox - Rilasciato un nuovo story trailer - TWGEEKIT : #YsIX: Monstrum Nox, il nuovo video mostra un pezzettino di storia - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: Rilasciato nuovo Story Trailer per Ys IX: Monstrum Nox! #Ys #YsIX #Falcom #YsIXMonstrumNox -

Ultime Notizie dalla rete : Monstrum Nox

Ys IX: Monstrum Nox, ecco lo story trailer | Il videogioco di NIS America sarà disponibile a febbraio su PS4, e in estate su PC e Switch.NIS America ha pubblicato un nuovo trailer di Ys IX: Monstrum Nox, titolo in uscita il 5 febbraio per PS4 e in estate per Switch e PC. CoPlaNet.it è nato con lo scopo di racchiudere una passione che c ...

Ys IX: Monstrum Nox - Nuovo trailer dedicato alla storia

NIS America ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alla storia di Ys IX: Monstrum Nox, in arrivo il prossimo 5 febbraio su PlayStation 4.. Come precedentemente anticipato all’interno del nono capitolo della saga l’esploratore e avventuriero Adol Christin si ritroverà nella città di Balduq e, dopo essere stato imprigionato, verrà trasformato in un Monstrum dalla misteriosa Aprilis.

Acquista Ys IX: Monstrum Nox - Pact Edition (PS4 ...

Ys IX: Monstrum Nox - Pact Edition (PS4) Altre viste. Ys IX: Monstrum Nox - Pact Edition (PS4) Disponibilità: 5 FEBBRAIO 2021. Prezzo di listino: 59,90 € Special Price 57,90 € SPEDIZIONE GRATUITA. 5 FEBBRAIO 2021. PEGI: 12+ Formato: PAL Genere: Gioco di Ruolo ...

Ys 9 Monstrum Nox, pubblicato un nuovo trailer della ...

Ys 9 Monstrum Nox, il nuovo trailer è tutto dedicato ai personaggi Ys 9 Monstrum Nox per PS4 ha una data di uscita, arriva a febbraio 2021, le altre versioni in estate Ys IX Monstrum Nox esce in Occidente su PC, Nintendo Switch e PS4 nel 2021