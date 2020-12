Vaccini: quando potremo abbandonare le misure di contenimento (Di giovedì 10 dicembre 2020) A detta degli esperti, le cose potrebbero iniziare a migliorare già dalla primavera 2021, per poi arrivare alla tanto sperata vita post-pandemia verso la seconda metà dell’anno prossimo. Troppo presto però sperare per gli incontri nei luoghi chiusi (e affollati). Mentre per gli spostamenti potrebbero iniziare ad esserci meno restrizioni. Tuttavia è abbastanza credibile sostenere che non si tornerà ai ritmi e alle abitudini pre-pandemia finché non si sarà vaccinato il 60/70% della popolazione. Inoltre, dato che il vaccino è ancora ai primi giri di rodaggio, fino a quando alcuni punti non saranno chiari ai ricercatori, è assai probabile che dovremo continuare a indossare le mascherine. Il trattamento anti-Covid non è subito efficace, occorrono dai 10 ai 12 giorni prima di raggiungere l’immunità e, anche in quel caso, non è detto di raggiungerla. Infatti si ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) A detta degli esperti, le cose potrebbero iniziare a migliorare già dalla primavera 2021, per poi arrivare alla tanto sperata vita post-pandemia verso la seconda metà dell’anno prossimo. Troppo presto però sperare per gli incontri nei luoghi chiusi (e affollati). Mentre per gli spostamenti potrebbero iniziare ad esserci meno restrizioni. Tuttavia è abbastanza credibile sostenere che non si tornerà ai ritmi e alle abitudini pre-pandemia finché non si sarà vaccinato il 60/70% della popolazione. Inoltre, dato che il vaccino è ancora ai primi giri di rodaggio, fino aalcuni punti non saranno chiari ai ricercatori, è assai probabile che dovremo continuare a indossare le mascherine. Il trattamento anti-Covid non è subito efficace, occorrono dai 10 ai 12 giorni prima di raggiungere l’immunità e, anche in quel caso, non è detto di raggiungerla. Infatti si ...

