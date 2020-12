Truffe agli anziani da parte di falsi dipendenti Asl: la denuncia del sindaco nel Vesuviano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – A San Giorgio a Cremano si registrano alcuni tentativi di Truffe agli anziani da parte di finiti dipendenti dell’Asl. Il sindaco Giorgio Zinno, tramite i suoi canali social, mette in guardia i cittadini più vulnerabili al raggiro. “In questi giorni – spiga il sindaco Vesuviano – si stanno verificando alcuni tentativi di truffa, soprattutto ai danni di anziani, da parte di persone che millantano di essere dipendenti della Asl e del Comune o che sono stati mandati da figli e nipoti lontani che hanno contratto il virus”. “In entrambi i casi – racconta Zinno – cercano di estorcere denaro ai malcapitati facendo leva sulla loro vulnerabilità. Mi sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – A San Giorgio a Cremano si registrano alcuni tentativi didadi finitidell’Asl. IlGiorgio Zinno, tramite i suoi canali social, mette in guardia i cittadini più vulnerabili al raggiro. “In questi giorni – spiga il– si stanno verificando alcuni tentativi di truffa, soprattutto ai danni di, dadi persone che millantano di esseredella Asl e del Comune o che sono stati mandati da figli e nipoti lontani che hanno contratto il virus”. “In entrambi i casi – racconta Zinno – cercano di estorcere denaro ai malcapitati facendo leva sulla loro vulnerabilità. Mi sono ...

