Testo di Oh Oh Oh di N A I P | un invito autoironico a non ripetere gli errori

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Oh Oh Oh di N.A.I.P. ha più di un punto di forza: il primo è quel basso vocale che accompagna l’intero brano, una sorta di colonna vertebrale dell’arrangiamento o, e vogliamo essere brutali, il suono cingolato di una motosega. Probabilmente l’intento di Michelangelo Mercuri, questo il nome di battesimo del cantautore di Lamezia Terme, era proprio questo: scavare a ritroso suglie falciare qualche testa con l’autoironia. Oh Oh Oh di N.A.I.P., infatti, gioca sulla sua predisposizione agli, specialmente in termini di relazioni amorose. Michelangelo è un polistrumentista meticoloso e attento, e seppur questo inedito sembri un canto disimpegnato, se ascoltiamo da vicino ci accorgiamo che così non è. Il talento di un artista è anche saper rendere interessante la leggerezza: Oh Oh Oh di N.A.I.P. è la presa di ...