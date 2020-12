Super Smash Bros. Ultimate: reveal DLC ai Game Awards 2020 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Contro ogni possibile pronostico, il prossimo personaggio DLC di Super Smash Bros. Ultimate verrà svelato ai Game Awards 2020 di stanotte Non ci capita quasi mai di parlare del gioco più volte in una settimana, ma con l’annuncio di un personaggio DLC ai Game Awards 2020 per Super Smash Bros. Ultimate non abbiamo proprio avuto scelta. Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, infatti, il terzo personaggio del secondo Fighters Pass (o l’ottavo personaggio extra in toto, a seconda dei punti di vista) condividerà con Joker il medesimo palcoscenico. A differenza del protagonista di Persona 5 che due anni fa ci diede “un’idea di come saranno i DLC” ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Contro ogni possibile pronostico, il prossimo personaggio DLC diverrà svelato aidi stanotte Non ci capita quasi mai di parlare del gioco più volte in una settimana, ma con l’annuncio di un personaggio DLC aipernon abbiamo proprio avuto scelta. Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, infatti, il terzo personaggio del secondo Fighters Pass (o l’ottavo personaggio extra in toto, a seconda dei punti di vista) condividerà con Joker il medesimo palcoscenico. A differenza del protagonista di Persona 5 che due anni fa ci diede “un’idea di come saranno i DLC” ...

