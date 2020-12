Sky – Inter, eliminazione dura da mandare giù: questa mattina confronto Conte squadra (Di giovedì 10 dicembre 2020) confronto tra Conte e la squadra in quel di Appiano Gentile È un giorno più nero che azzurro quello di oggi per l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League e in generale dalle coppe europee. questa mattina, secondo quanto riferito da Sky Sport, ad Appiano Gentile, ci sarebbe stato un confronto tra Conte e la squadra. “Dalla chiacchierata di Conte fatta questa mattina con i suoi ragazzi è emersa la necessità di voltare pagina nell’immediato. Ci si deve lasciare alle spalle l’amarezza di quanto successo in Europa. Ma può aiutare molto il campionato che è ancora aperto”. (fonte: Sky) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020)trae lain quel di Appiano Gentile È un giorno più nero che azzurro quello di oggi per l’dopo l’dalla Champions League e in generale dalle coppe europee., secondo quanto riferito da Sky Sport, ad Appiano Gentile, ci sarebbe stato untrae la. “Dalla chiacchierata difattacon i suoi ragazzi è emersa la necessità di voltare pagina nell’immediato. Ci si deve lasciare alle spalle l’amarezza di quanto successo in Europa. Ma può aiutare molto il campionato che è ancora aperto”. (fonte: Sky) L'articolo proviene damagazine.

