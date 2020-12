Regeni, Fico: “L’Egitto continua a prenderci in giro, andiamo fino in fondo. Al Sisi in Francia? Rappresenta debolezza europea” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La visita di Al Sisi in Francia, con il conferimento della Legion d’Onore? Nonostante una risoluzione del Parlamento Ue è avvenuta una visita di questo tipo che Rappresenta la debolezza dell’Unione Europea“. A dirlo il presidente della Camera Roberto Fico, nel corso di una conferenza stampa sul caso Regeni, a Montecitorio. In merito agli sviluppi dell’inchiesta, con la chiusura delle indagini su quattro agenti della National security egiziana, da parte della procura di Roma, e sui continui tentativi di depistaggio del Cairo, Fico ha aggiunto: “Oggi è una tappa importante, ma bisogna andare avanti. Chiaro che gli egiziani con la storia dei cinque ladri (uccisi, ma sui quali le autorità egiziane insistono per procedere per furto aggravato, ndr) ci hanno preso in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La visita di Alin, con il conferimento della Legion d’Onore? Nonostante una risoluzione del Parlamento Ue è avvenuta una visita di questo tipo cheladell’Unione Europea“. A dirlo il presidente della Camera Roberto, nel corso di una conferenza stampa sul caso, a Montecitorio. In merito agli sviluppi dell’inchiesta, con la chiusura delle indagini su quattro agenti della National security egiziana, da parte della procura di Roma, e sui continui tentativi di depistaggio del Cairo,ha aggiunto: “Oggi è una tappa importante, ma bisogna andare avanti. Chiaro che gli egiziani con la storia dei cinque ladri (uccisi, ma sui quali le autorità egiziane insistono per procedere per furto aggravato, ndr) ci hanno preso in ...

pirata_21 : #Fico: “Con la storia di #Regeni andiamo fino in fondo.' Anche se di questo passo lo scaveremo pure. - sumaistu47 : Cazzo dici?! E' lo specchio della vostra assoluta inutilità: non si mette un venditore di aranciate a capo di nessu… - Affaritaliani : Regeni, Fico: 'Oggi tappa importante, ora andare avanti. Gli egiziani ci prendono in giro' - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Regeni, Fico: “L’Egitto continua a prenderci in giro, andiamo fino in fondo. Al Sisi in Francia? Rappresenta debolezza… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Regeni, Fico: “L’Egitto continua a prenderci in giro, andiamo fino in fondo. Al Sisi in Francia? Rappresenta debolezza… -