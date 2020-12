Recovery fund, il messaggio di Zingaretti a Renzi e Conte: “Possiamo cambiare l’Italia. Irresponsabile dare spazio a incomprensioni” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “E’ da irresponsabili dare spazio a rigidità e incomprensioni”. Il giorno dopo il ricatto di Matteo Renzi al governo, esplicitato nell’Aula del Senato chiedendo di ridiscutere da capo Recovery fund e task force, e dopo la mediazione del premier che ha parlato di “colossale fraintendimento”, il segretario Pd Nicola Zingaretti è intervenuto su Facebook chiedendo di “ricomporre le differenze“. Se già ieri aveva spinto per chiedere un maggiore confronto, tanto da far intuire qualche malumore anche sul fronte Pd, oggi il leader dem ha cercato di presentarsi come mediatore e, rivolgendosi di fatto sia al leader di Italia viva che al presidente del Consiglio, ha chiesto a tutti di fare “un passo in avanti”. Nel suo post su Facebook il segretario ha esordito rivendicando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “E’ da irresponsabilia rigidità e. Il giorno dopo il ricatto di Matteoal governo, esplicitato nell’Aula del Senato chiedendo di ridiscutere da capoe task force, e dopo la mediazione del premier che ha parlato di “colossale fraintendimento”, il segretario Pd Nicolaè intervenuto su Facebook chiedendo di “ricomporre le differenze“. Se già ieri aveva spinto per chiedere un maggiore confronto, tanto da far intuire qualche malumore anche sul fronte Pd, oggi il leader dem ha cercato di presentarsi come mediatore e, rivolgendosi di fatto sia al leader di Italia viva che al presidente del Consiglio, ha chiesto a tutti di fare “un passo in avanti”. Nel suo post su Facebook il segretario ha esordito rivendicando la ...

meb : Con il recovery fund stiamo ipotecando il futuro dei nostri figli. È tanto strano chiedere che parlamento e governo… - marattin : Forse qualcuno in queste ore si sta chiedendo se davvero era necessario fare tutto questo “caos” sull’ipotesi di ca… - alexbarbera : Breve storia triste. Più medici! Più ospedali! Il Recovery Fund destina alla sanità 9 miliardi fra il 2021 e il 202… - Lella562 : RT @BOuallaf: @matteosalvinimi Solo propaganda e sciacallaggio ?? Volete tornare solo per gestire i fondi del recovery fund, i 209 miliardi… - Marc852835993 : RT @ChiodiDonatella: IL TRUCCO DI #CONTE PER PORTARCI AL #MES: ALTRO CHE #MONOPATTINI, LEGGETE IL #RECOVERYPLAN Appena 9 miliardi alla #Sa… -