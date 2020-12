Quando Paolo Rossi era uno di noi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Era – prima di ogni altra cosa – una persona gentile, come ce ne sono poche in questi tempi cialtroni; un uomo naturalmente inclinato al sorriso, per quella forma di riconoscenza verso la vita che hanno le anime buone. Aveva la leggerezza dei predestinati, l’allegria sincera di chi scansa la malinconia, con una finta appena accennata, come si dribbla un difensore. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Era – prima di ogni altra cosa – una persona gentile, come ce ne sono poche in questi tempi cialtroni; un uomo naturalmente inclinato al sorriso, per quella forma di riconoscenza verso la vita che hanno le anime buone. Aveva la leggerezza dei predestinati, l’allegria sincera di chi scansa la malinconia, con una finta appena accennata, come si dribbla un difensore.

