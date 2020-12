Perché non parte l’anteprima dei video YouTube in WhatsApp? Problemi in corso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Se l’anteprima dei video YouTube in WhatsApp non si visualizza nelle ultime ore, direttamente in chat, c’è un motivo: ci sono Problemi in corso per la visualizzazione dei filmati e l’anomalia sarebbe globale, per buona parte degli utenti del servizio sparsi in ogni parte del mondo. La conferma delle difficoltà ci viene fornita da un informatore d’eccezione come WAbetaInfo, attraverso un suo tweet degli ultimi minuti. Va subito detto che le anomalie non riguardano nello specifico utenti Android piuttosto che possessori di iPhone. Le difficoltà non dipendono insomma dalla versione del sistema operato di uno smartphone con la quale si usufruisce del servizio. Piuttosto sono in tanti a non visualizzare alcuna anteprima di riproduzione di un filmato in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sedeiinnon si visualizza nelle ultime ore, direttamente in chat, c’è un motivo: ci sonoinper la visualizzazione dei filmati e l’anomalia sarebbe globale, per buonadegli utenti del servizio sparsi in ognidel mondo. La conferma delle difficoltà ci viene fornita da un informatore d’eccezione come WAbetaInfo, attraverso un suo tweet degli ultimi minuti. Va subito detto che le anomalie non riguardano nello specifico utenti Android piuttosto che possessori di iPhone. Le difficoltà non dipendono insomma dalla versione del sistema operato di uno smartphone con la quale si usufruisce del servizio. Piuttosto sono in tanti a non visualizzare alcuna anteprima di riproduzione di un filmato in ...

Giorgiolaporta : #Conte a reti unificate diceva “l’Italia non ha bisogno del #MES, perché è uno strumento inadeguato”. Oggi si è rim… - robertosaviano : Questo disgustoso manifesto è apparso a Milano, Roma, Verona. È un manifesto indegno perché la pillola abortiva è u… - makkox : 'non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco...' - sunsxloueh : @louismyonlyluv_ perchè non sto zitta - ohsheknows__ : 10 dicembre, trauma infantile collegato a un film Disney: andiamo sul classico e vi dico la morte di Mufasa. Talmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Ecco perché il Mose non è entrato in funzione AGI - Agenzia Italia Perché a volte non basta tutto l’amore del mondo per stare ...

Perché a volte anche il più grande e intenso dei sentimenti non basta per avere il lieto fine. E l'amore, da solo, non ce la fa.

Perché molti non si ammalano? «Ecco chi riesce a ...

Un termine che già ci introduce nel fulcro della questione: «La gran parte dei positivi non sviluppa la malattia perché è capace di convivere con il virus». È appunto tollerante al Sars-Cov-2.

Perché non hanno chiuso la Campania? “Avrebbero dato fuoco ...

Chiedetevi perché non c’è un virologo nel Comitato tecnico scientifico a Roma. Ci sono decine di persone, c’è di tutto, grandi esperti di ogni settore ma non un virologo (ride nervoso, ndr)”.

Perché a volte anche il più grande e intenso dei sentimenti non basta per avere il lieto fine. E l'amore, da solo, non ce la fa.Un termine che già ci introduce nel fulcro della questione: «La gran parte dei positivi non sviluppa la malattia perché è capace di convivere con il virus». È appunto tollerante al Sars-Cov-2.Chiedetevi perché non c’è un virologo nel Comitato tecnico scientifico a Roma. Ci sono decine di persone, c’è di tutto, grandi esperti di ogni settore ma non un virologo (ride nervoso, ndr)”.