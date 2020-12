Per il 2021 Pantone sceglie due colori: “L'unione è un’infusione di forza e positività” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per il 2021 non basta un colore solo: ce ne vogliono due, giallo intenso e grigio. Sono le scelte Pantone: la coppia “Illuminating” e “Ultimate Grey” annunciata il 10 dicembre, concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica. L’unione è “un’infusione di forza e positività” che rimanda a qualcosa di solare e piacevole. Il famoso istituto americano del colore lancia per il nuovo anno un “messaggio di felicità supportato da grande forza, la combinazione è ambiziosa e accende la speranza. Abbiamo bisogno di pensare che le cose torneranno a splendere”.In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per ilnon basta un colore solo: ce ne vogliono due, giallo intenso e grigio. Sono le scelte: la coppia “Illuminating” e “Ultimate Grey” annunciata il 10 dicembre, concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica. L’è “diche rimanda a qualcosa di solare e piacevole. Il famoso istituto americano del colore lancia per il nuovo anno un “messaggio di felicità supportato da grande, la combinazione è ambiziosa e accende la speranza. Abbiamo bisogno di pensare che le cose torneranno a splendere”.In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta ...

