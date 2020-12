Padova | l’eccezione che conferma la regola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Che il calcio sia una materia imprevedibile è una sacrosanta verità. Proprio per questo, però, ci sono quelle famose eccezioni cheno le regole e che, ogni tanto, ti fanno dire “te lo avevo detto!”. Guardando le classifiche dei tre gironi della Serie C, infatti, se c’è una squadra capolista che non sorprende nessuno è proprio ildi Mandorlini. È importante sottolineare, sin da subito, che i biancoscudati sono a pari punti con il Sudtirol e che questo duello, ci auguriamo, possa durare fino alla fine della stagione. Se nel girone A il Renate sta sorprendendo tutti e nel girone C il Bari insegue la Ternana, ilsta mantenendo le aspettative d’inizio stagione. L’obiettivo, mai nascosto, della società e del tecnico è quello della promozione diretta in Serie B che, purtroppo, manca dalla stagione 2013/2014. La ...