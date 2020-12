Pablito, una carriera fantastica finita sul tetto del mondo (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ennesima amara notizia di questo 2020 che non intende ancora finire, quella della morte di Paolo Rossi, condottiero azzurro coi suoi gol nei Mondiali di Spagna 1982, che ha portato sicuramente tanta tristezza ai tifosi italiani. Oltre al Pallone d’Oro e la Coppa del mondo di quel magico 1982, “Pablito” ha vinto due scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e una Coppa Italia con la maglia della Juventus. Ma anche ha anche conquistato un campionato di Serie B con la Lanerossi Vicenza, nel quale è stato capocannoniere con 18 reti, era il 1976-77. In Serie A lo è diventato l’anno seguente, con ben 24 centri all’attivo. Infine il titolo di capocannoniere dei Mondiali 1982 con 6 gol. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ennesima amara notizia di questo 2020 che non intende ancora finire, quella della morte di Paolo Rossi, condottiero azzurro coi suoi gol nei Mondiali di Spagna 1982, che ha portato sicuramente tanta tristezza ai tifosi italiani. Oltre al Pallone d’Oro e la Coppa deldi quel magico 1982, “” ha vinto due scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA e una Coppa Italia con la maglia della Juventus. Ma anche ha anche conquistato un campionato di Serie B con la Lanerossi Vicenza, nel quale è stato capocannoniere con 18 reti, era il 1976-77. In Serie A lo è diventato l’anno seguente, con ben 24 centri all’attivo. Infine il titolo di capocannoniere dei Mondiali 1982 con 6 gol. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PIERPARDO : Si resta senza parole. Non si può accettare. Riaffiorano i ricordi da bambino in una cameretta a gioire grazie ai t… - MaxCallegari : Sorrideva sempre. In campo, negli studi tv, fuori onda. Sempre un sorriso per tutti e grande rispetto per i più gio… - mauroberruto : Il 5.7.1982 trasformò l'impossibile in possibile regalandoci una delle estate più felici della storia del Paese. Pe… - flapox : #PaoloRossi un professionista che ha superato prove fisiche e psichiche davvero difficili.. ricordo il gol con la… - LukyMe90 : RT @Ignazio_LaRussa: “Rete, rete degli Azzurri! Rossi, Rossi, Rossi!”. Una telecronaca che ricordano anche in Paradiso. Ciao Pablito, non… -