Netflix ha in programma una serie simile a The Crown: I Savoia

Netflix si conferma sempre più prolifico nella produzione di film e serie tv, costantemente aggiornati e inseriti nella piattaforma. Una serie che ha raccolto grande successo è The Crown, incentrata sulla storia della Royal Family inglese, con particolare riferimento agli ultimi decenni del secolo scorso. I dati d'ascolto ed il successo di The Crown hanno spinto Netflix a lavorare su un progetto simile che si inserisce nel filone storico-narrativo, focalizzando però l'attenzione sulla Famiglia Reale italiana: i Savoia. Italia e Francia convergeranno i loro sforzi creativi nell'elaborazione di una trama che avrà come protagonista una figura di spicco nella storia dei Savoia, Maria Giovanna Battista di ...

Netflix si conferma sempre più prolifico nella produzione di film e serie tv, costantemente aggiornati e inseriti nella piattaforma. Una serie che ha raccolto grande successo è The Crown, incentrata s ...

