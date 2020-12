Napoli-Real Sociedad 1-1 | pagelle “Mi chiamo San Piotr e risolvo problemi”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 dicembre 2020) OSPINA. Il Napule stasera fa una fatica immane a uscire dalla propria area e non bastano nemmeno i suoi preziosi piedini. Meglio quindi pensare a parare. Anche se per quello che passa al 19’ deve mandare almeno un mazzo di fiori alla moglie di Portu per il gol ingurgitato senza ritegno dal marito – 6 Sul gol subìto non mi sembra potesse fare granché. Per il resto, imposta sempre lui l’azione e, quando occorre, c’è – 7 DI LORENZO. Il forsennato attacco basco ne fa sovente strame, però tutto sommato tiene e riesce pure ad andare avanti. Al 22’ si concede persino un tunnel al citato Portu – 6 Come sempre più spesso accade è uno dei peggiori in campo. Portu gli dà parecchio filo da torcere. Una gara così così – 5 MAKSIMOVIC. Ahi ahi ahi, cara Ilaria. Per il Corazziere Serbo è la sera delle cappellate, altro che miracoli. La macchia più evidente è il maldestro tentativo di anticipare ...