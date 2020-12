Messa di Natale 2020 in Vaticano, tutto quello da sapere su come vederla in TV e streaming (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il coronavirus modifica anche la programmazione della Messa di Natale 2020 in Vaticano. La funzione religiosa sarà officiata da Papa Francesco in anticipo rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti, così come verranno seguite nuove procedure per la selezione dei partecipanti. In questo articolo trovate tutte le informazioni da conoscere sulla Santa Messa di Natale in Vaticano di quest’anno, dall’orario di inizio a dove vederla in diretta TV e streaming, oltre naturalmente alle info sui biglietti per partecipare. Messa di Natale 2020 in diretta TV e streaming: come vederla La diretta della Messa ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il coronavirus modifica anche la programmazione delladiin. La funzione religiosa sarà officiata da Papa Francesco in anticipo rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti, cosìverranno seguite nuove procedure per la selezione dei partecipanti. In questo articolo trovate tutte le informazioni da conoscere sulla Santadiindi quest’anno, dall’orario di inizio a dovein diretta TV e, oltre naturalmente alle info sui biglietti per partecipare.diin diretta TV eLa diretta della...

