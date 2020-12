L’ingegnere aerospaziale: “Chi non vaccina i propri figli è un somaro” (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, nel corso dell’ultima puntata di DiMartedì in onda su La7 l’8 dicembre, ha parlato del vaccino: “Ricordo quando ho sentito certi asini dire: “Non facciamo vaccinare perché ho paura per i miei figli”. Somaro! Devi aver paura per i figli degli altri. vaccinarsi vuol dire anche un effetto di difesa nei confronti dagli altri. Questo è fondamentale. Il vaccino va assolutamente fatto”. Poi sulla pandemia di Covid 19 ha aggiunto: “Questa grande pestilenza ci ha trovato impreparati. Noi dovremo organizzarci in modo tale che queste calamità ci trovino pronti. Per esempio: è chiaro che una calamità investe gli ospedali, dobbiamo organizzarci perché siano maggiori, efficienti e meglio distribuiti. Dobbiamo prepararci a questa mentalità che mi si ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020)Amalia Ercoli Finzi, nel corso dell’ultima puntata di DiMartedì in onda su La7 l’8 dicembre, ha parlato del vaccino: “Ricordo quando ho sentito certi asini dire: “Non facciamore perché ho paura per i miei”. Somaro! Devi aver paura per idegli altri.rsi vuol dire anche un effetto di difesa nei confronti dagli altri. Questo è fondamentale. Il vaccino va assolutamente fatto”. Poi sulla pandemia di Covid 19 ha aggiunto: “Questa grande pestilenza ci ha trovato impreparati. Noi dovremo organizzarci in modo tale che queste calamità ci trovino pronti. Per esempio: è chiaro che una calamità investe gli ospedali, dobbiamo organizzarci perché siano maggiori, efficienti e meglio distribuiti. Dobbiamo prepararci a questa mentalità che mi si ...

