La luce portatile che ti abbellisce nelle videoconferenze ...

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’impossibilità del faccia a faccia ha favorito l’ascesa di Zoom, Teams, Meet e degli altri programmi pere chiamate video attente alla privacy, con la conseguente caccia allo sfondo, alla libreria e alla webcam adeguata per ben figurare sugli schermi di amici e colleghi. E proprio per quest’ultimo dispositivo un prodotto da valutare è Zumy,che prevede l’utilizzo a 4 livelli di luminosità differenti, studiati per far risaltare la nitidezza dei soggetti inquadrati. Prima di accenderla va fissata sul computer, il che permette di sfruttare le clip in dotazione per attaccarla anche pochi istanti prima di collegarsi alla conferenza di gruppo, inoltre è alimentata via usb, quindi istantanea nel funzionamento dopo aver collegato il cavo all’ingresso di Mac e pc. Pesante 115 grammi, Zumy è proposta a 40 euro, ...