Jorge Jesus: “Qualunque cosa dici su un nero è razzismo. E’ una moda” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Hanno fatto il giro del mondo le immagini dello stadio Parco dei Principi di Parigi, durante la partita di Champions League Psg-Basaksehir, dove il quarto uomo Sebastian Coltescu avrebbe rivolto parole razziste nei confronti di un assistente tecnico della squadra turca che si trovava in panchina. La partita è stata interrotta per questo presunto «insulto razzista» (negru, «nero» in rumeno). La Uefa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Una procedura quasi superflua dal momento che la stampa mainstream e i principali commentatori si sono subito affrettati a pronunciare il verdetto di colpevolezza nei confronti di Coltescu. La partita, recuperata il giorno dopo, ha visto i giocatori inginocchiarsi attorno al cerchio di centrocampo come ormai di consueto accade dopo ogni gesto considerato razzista. Jorge Jesus: “Se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Hanno fatto il giro del mondo le immagini dello stadio Parco dei Principi di Parigi, durante la partita di Champions League Psg-Basaksehir, dove il quarto uomo Sebastian Coltescu avrebbe rivolto parole razziste nei confronti di un assistente tecnico della squadra turca che si trovava in panchina. La partita è stata interrotta per questo presunto «insulto razzista» (negru, «» in rumeno). La Uefa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Una procedura quasi superflua dal momento che la stampa mainstream e i principali commentatori si sono subito affrettati a pronunciare il verdetto di colpevolezza nei confronti di Coltescu. La partita, recuperata il giorno dopo, ha visto i giocatori inginocchiarsi attorno al cerchio di centrocampo come ormai di consueto accade dopo ogni gesto considerato razzista.: “Se ...

clafor66 : RT @IlPrimatoN: L'allenatore del Benfica: 'Se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un ce… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: L'allenatore del Benfica: 'Se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un ce… - Aillu77 : RT @IlPrimatoN: L'allenatore del Benfica: 'Se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un ce… - Carlomrtz : RT @IlPrimatoN: L'allenatore del Benfica: 'Se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un ce… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: L'allenatore del Benfica: 'Se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un ce… -