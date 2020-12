Inter, eliminazione che fa male: Conte ora Scudetto obiettivo minimo (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Inter e Conte si leccano le ferite dopo l’eliminazione in Champions League Serata amara per l’Inter che contro lo Shakhtar Donetsk non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 e viene così eliminata dalla Champions League e dalle coppe europee essendo arrivata ultima nel girone. Ora a Conte non resta che portare a Milano quanto meno lo Scudetto. “È nella ridotta dimensione domestica che ora a Conte non rimane che fare Conte. Un esercizio minore che può essere riscattato solo se porterà allo Scudetto. Altrimenti non c’è ragione per pagare 12 milioni di stipendio a un allenatore. Nel decennale del Triplete e della Champions vinta al Bernabéu, l’Inter è rimasta senza Coppe europee già a dicembre. Aver riportato la squadra ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’si leccano le ferite dopo l’in Champions League Serata amara per l’che contro lo Shakhtar Donetsk non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 e viene così eliminata dalla Champions League e dalle coppe europee essendo arrivata ultima nel girone. Ora anon resta che portare a Milano quanto meno lo. “È nella ridotta dimensione domestica che ora anon rimane che fare. Un esercizio minore che può essere riscattato solo se porterà allo. Altrimenti non c’è ragione per pagare 12 milioni di stipendio a un allenatore. Nel decennale del Triplete e della Champions vinta al Bernabéu, l’è rimasta senza Coppe europee già a dicembre. Aver riportato la squadra ...

