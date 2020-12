Industria 4 0 | Made competence center | apre fabbrica digitale e sostenibile di 2 500 mq

madecc40 : RT @KilometroRosso: Apre oggi a #Milano @madecc40, #FabbricaDigitale e Sostenibile di 2.500 mq. Favorirà il percorso di trasformazione #dig… - madecc40 : RT @Italtel: Informare e mostrare le tecnologie #Industria40, con l’obiettivo di trasferire e implementare soluzioni tecnologiche per le #P… - madecc40 : RT @Siemens_stampa: #Siemens partner tecnologico del Centro di Competenza Industria 4.0 MADE - Yumatech_AP : RT @Siemens_stampa: #Siemens partner tecnologico del Centro di Competenza Industria 4.0 MADE - MISE_GOV : RT @KilometroRosso: Apre oggi a #Milano @madecc40, #FabbricaDigitale e Sostenibile di 2.500 mq. Favorirà il percorso di trasformazione #dig… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria Made

Milano, 10 dic. (Labitalia) - Informare e mostrare le tecnologie 4.0, spiegandole attraverso attività di formazione ad-hoc, per arrivare a trasferire ...48 partner, un investimento di 22 milioni di euro, 20 dimostratori che spiegano l’impiego delle tecnologie digitali in fabbrica, aule per ...Uno spazio dedicato alle pmi manifatturiere volto ad accompagnarle nel percorso di trasformazione digitale attraverso attività di formazione ad-hoc e la possibilità di testare le tecnologie 4. (ANSA) ...