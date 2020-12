Il fisico Battiston | ' In Lombardia l' indice Rt non scende più | c' è qualcosa di strano'

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Come aggiornato quotidianamente su www.roberto.it, da una decina di giorni, nella Regione l'Rt, ha smesso dire. Dopo aver raggiunto intorno al 25 novembre il valore minimo dall'...

Ma che cosa cambierà in concreto per i lombardi passando dalla zona arancione, nella quale si trovano attualmente, a quella caratterizzata da una media gravità sul fronte della ...Secondo Artom e Battiston la causa è da ricercare in "quanto è accaduto nelle nostre città a partire da metà settembre, vale a dire alla riapertura degli uffici e alla ripresa della scuola" ...Arturo Artom, fondatore di Confapri, e il fisico Roberto Battiston hanno lanciato l’allarme su un dato molto importante nella lettura della seconda ondata di Coronavirus: “Sta accadendo qualcosa di...Il fisico BATTISTON torna a parlare di COVID-19 e fa una PROFEZIA Torna a parlare, attraverso le pagine del Corriere della Sera, il fisico Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana.Roberto Battiston (Trento, 11 agosto 1956) è un fisico italiano. È stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) dal maggio 2014 al novembre 2018. Fisico sperimentale, specializzato nel campo della fisica fondamentale e delle particelle elementari, è uno dei maggiori esperti di raggi cosmici.