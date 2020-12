Il 2020 su Google | le dieci persone più cercate e cliccate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A dicembre si fanno sempre i bilanci e oggi, nella pagina dedicata ai trend del, ha pubblicato tutte le classifiche di questo funesto. E’ stato l’anno del covid 19, non a caso, nella lista delle parole piùin Italia, al primo posto svetta “coronavirus”. Ma è stato anche l’anno di tante notizie brutte, che mai avremmo voluto dare e leggere. Ed è per questo che la lista dellepiùsunelè anche influenzata da quello che è successo, dalle notizie drammatiche legate alla morte di personaggi amatissimi. Non solo addii ma anche eventi drammatici. Al primo posto della classifica dellepiù, c’è ad esempio Alex Zanardi che, come saprete, ...