Huawei FreeBuds 3, auricolari wireless per Apple e Android su Amazon con 54 euro di sconto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non sono molti gli auricolari in-ear wireless che offrono la cancellazione intelligente del rumore nella fascia di prezzo inferiore ai 200 euro. Se poi questo prezzo è più vicino ai 100 che ai 200 euro allora diventa un’occasione da non perdere, anche perché le Huawei FreeBuds 3 proposte su Amazon a 125,51 euro anziché 179 grazie a uno sconto del 30%, sono compatibili sia con i dispositivi Android che con quelli Apple. Caratterizzate da un design a stelo molto simile a quello delle rivali Apple AirPods, le cuffie Huawei integrano il chipset Huawei Kirin A1, che offre diversi vantaggi tra cui una connessione Bluetooth rapida e stabile e appunto una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non sono molti gliin-earche offrono la cancellazione intelligente del rumore nella fascia di prezzo inferiore ai 200. Se poi questo prezzo è più vicino ai 100 che ai 200allora diventa un’occasione da non perdere, anche perché le3 proposte sua 125,51anziché 179 grazie a unodel 30%, sono compatibili sia con i dispositiviche con quelli. Caratterizzate da un design a stelo molto simile a quello delle rivaliAirPods, le cuffieintegrano il chipsetKirin A1, che offre diversi vantaggi tra cui una connessione Bluetooth rapida e stabile e appunto una ...

