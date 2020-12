Francia, coprifuoco resta anche a Natale e Capodanno: la decisione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francia, coprifuoco resta e viene allungato per tutto il periodo di dicembre. Una decisione molto impopolare, che sta facendo discutere e anche parecchio. La situazione legata al Covid-19 è sempre molto complicata e malgrado ci troviamo quasi ad un anno dall’inizio dei contagi, non possiamo dire ancora di essere in salvo. Anzi, il virus nato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)e viene allungato per tutto il periodo di dicembre. Unamolto impopolare, che sta facendo discutere eparecchio. La situazione legata al Covid-19 è sempre molto complicata e malgrado ci troviamo quasi ad un anno dall’inizio dei contagi, non possiamo dire ancora di essere in salvo. Anzi, il virus nato L'articolo proviene da Inews.it.

