Fials | per Regione Lazio e Asl graduatorie idonei sono optional

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – “Che fine hanno fatto ledei sanitari risultatial concorso? E perche’ non si attinge dalla graduatoria deglidel Sant’Andrea, che non e’ ancora stata estinta, per le nuove assunzioni di personale sanitario? Perche’ mai si predilige chiamare a raccolta lavoratori con partita Iva e a contratto Co.co.co?”.le domande che, nella nota stampa, la Segreteria provincialedi Roma pone allae ai direttori generali di Asl e aziende ospedaliere che promuovono manifestazioni d’interesse per ingaggiare nuovi infermieri per esigenze dell’emergenza Covid-19. “Il fabbisogno di personale sanitario e’ sotto gli occhi di tutti anche del Governo nazionale e non bisogna nascondersi dietro un dito per ammettere che questo fabbisogno ...