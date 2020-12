Dl sicurezza | M5S | ' sorpresi per assegnazione anche a Commissione Giustizia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Oggi la presidente del Senato Casellati ha sorprendentemente assegnato il decreto, appena approvato dalla Camera dei Deputati,alla, oltre che alla competenteAffari Costituzionali, prevedendo quindi un esame congiunto. Si tratta di una scelta singolare: sulla base del criterio di suddivisione per competenza è un provvedimento che spetta alla sola primaessendo materia del ministero dell'Interno". Così in una nota le senatrici M5S Maria Laura Mantovani e Grazia D'Angelo, rispettivamente capigruppo inAffari Costituzionali e. "A quanto ci risulta - proseguono - alla presidente Casellati è giunta una richiesta in tal senso da parte della ...