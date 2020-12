Didattica a distanza, 6 studenti su 10 non riescono a mantenere la concentrazione: un aiuto può essere la merenda (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le comodità delle lezioni da casa non fanno calare solo la palpebra, ma anche la concentrazione: da uno studio condotto da Barnes & Noble Education su 432 studenti americani è emerso che il 64% ha ammesso di avere difficoltà a mantenere alta la soglia di attenzione. Secondo gli esperti un aiuto può arrivare da spuntini mattutini e merende pomeridiane che stimolano la concentrazione e consentono di evitare i cali energetici L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le comodità delle lezioni da casa non fanno calare solo la palpebra, ma anche la: da uno studio condotto da Barnes & Noble Education su 432americani è emerso che il 64% ha ammesso di avere difficoltà aalta la soglia di attenzione. Secondo gli esperti unpuò arrivare da spuntini mattutini e merende pomeridiane che stimolano lae consentono di evitare i cali energetici L'articolo .

da questa indagine è emerso che 8 studenti su 10 sostengono di avere una mole di lavoro più pesante con la didattica distanza rispetto a quella in presenza e che il 61% di loro si dimostra preoccupato ...

Internet e le sue risorse devono essere messe al servizio della didattica, che, nel pieno della pandemia da coronavirus, non può che essere integrata o a distanza. Il mio progetto rappresenta in modo ...

Quasi 6 adolescenti su 10 non si sono trovati in difficoltà con la digitalizzazione e quindi con la didattica a distanza, ma 1 su 3 sì. Più di 6 studenti su 10 hanno comunque dichiarato che la ...

il 13 aprile alle ore 10. Didattica a distanza, più di 9 studenti su 10 promuovono i prof. Se ne parla a Radio24 IIl sondaggio di Skuola.net realizzato per Radio 24 verrà commentato nel corso ...

Video Lezioni. Qualche giorno fa, in un nostro articolo abbiamo riportato le difficoltà che riscontrano gli studenti rispetto alla didattica a distanza. In questi mesi, in cui è cambiata drasticamente la vita degli studenti, abbiamo affrontato diverse volte i problemi che scaturiscono dalle ...

