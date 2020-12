Covid, positivi sotto quota diecimila nel Casertano: cala pressione su ospedali (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono più del doppio le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore nel Casertano rispetto ai nuovi positivi: 432 coloro che si sono lasciati alle spalle il virus a fronte di 204 nuovi contagiati, poco oltre il 10% dei tamponi processati (1818). Il numero delle persone attualmente positive scende così sotto quota diecimila (9616), seguendo quel percorso ormai costante di decrescita della curva del contagio che si registra da due settimane. Si continua però a morire di Covid: dal report giornaliero dell’Asl di Caserta emerge che sono due i cittadini casertani deceduti nelle ultime 24 ore; da inizio sono morte causa Covid 322 persone. I dati in calo si riflettono sulla pressione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono più del doppio le persone guarite dalnelle ultime 24 ore nelrispetto ai nuovi: 432 coloro che si sono lasciati alle spalle il virus a fronte di 204 nuovi contagiati, poco oltre il 10% dei tamponi processati (1818). Il numero delle persone attualmente positive scende così(9616), seguendo quel percorso ormai costante di decrescita della curva del contagio che si registra da due settimane. Si continua però a morire di: dal report giornaliero dell’Asl di Caserta emerge che sono due i cittadini casertani deceduti nelle ultime 24 ore; da inizio sono morte causa322 persone. I dati in calo si riflettono sulla...

