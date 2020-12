Covid, fondazione Gimbe: "Una tempesta perfetta rischia di innescare la terza ondata" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il monitoraggio settimanale della fondazione mostra una flessione dei nuovi casi (136.493 vs 165.879), a fronte di una riduzione drastica dei casi testati (551.068 vs 672.794) e di una sostanziale stabilità del rapporto positivi/casi testati (24,8% vs 24,7%). Il presidente Cartabellotta chiede prudenza: "Alla vigilia delle festività natalizie tutte le Regioni si avviano a diventare gialle, un colore che non deve essere letto come un via libera, ma impone il rispetto di regole severe per impedire assembramenti e rid Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il monitoraggio settimanale dellamostra una flessione dei nuovi casi (136.493 vs 165.879), a fronte di una riduzione drastica dei casi testati (551.068 vs 672.794) e di una sostanziale stabilità del rapporto positivi/casi testati (24,8% vs 24,7%). Il presidente Cartabellotta chiede prudenza: "Alla vigilia delle festività natalizie tutte le Regioni si avviano a diventare gialle, un colore che non deve essere letto come un via libera, ma impone il rispetto di regole severe per impedire assembramenti e rid

